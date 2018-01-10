Список доверенных лиц Путина будет сформирован до конца января

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Избирательный штаб Владимира Путина до конца января закончит формировать список доверенных лиц кандидата в Президенты России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на одного из сопредседателей штаба, гендиректор Центра имени Дмитрия Рогачева Александра Румянцева.

В настоящий момент уже переданы 264 кандидатуры, «по которым проведена документальная проверка», сказал Румянцев. Всего «собраны представления на 600 кандидатов в доверенные лица, идет их тщательный отбор», отметил сопредседатель штаба.

Список по сравнению с предыдущей избирательной кампанией «серьезным образом изменен, в нем появилось много новых лиц», добавил Румянцев.

В ближайшее время в здании на Новом Арбате, 36 откроется общественная приемная, а в штабе — «телефон кандидата», сказала другой сопредседатель штаба, руководитель Центра одаренных детей Елена Шмелева.

В штаб также смогут войти чиновники, в том числе из администрации Президента, если возьмут на время избирательной кампании отпуск, сказал третий сопредседатель, гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.