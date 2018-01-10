Полицейский во время погони в Ставропольском крае застрелил нарушителя

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Полицейский во время погони в Минеральных Водах в Ставропольском крае застрелил нарушителя, сообщает региональный филиал ВГТРК.

Происшествие случилось в поселке Левокумка. Полицейский попытался остановить водителя «Газели», но тот не останавливаясь поехал дальше. Сотрудник ДПС бросился в погоню. После неоднократных предупреждений по громкоговорителю инспектор выстрелил по колесам «Газели» и она съехала в кювет.

Сотрудник полиции подбежал к машине, открыл дверь, но водитель продолжил движение и протащил автоинспектора. При этом он наносил ему удары. Полицейский выстрелил. Водителя забрала скорая помощь, от ранения скончался в больнице.

Краевое управление МВД начало служебную проверку по факту применения оружия.