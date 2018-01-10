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Россиянин Сергей Карякин покинул ралли «Дакар-2018» из-за перелома

10 января 2018, 21:00

Уральский спортсмен в прошлом году был победителем ралли в зачете квадроциклов.
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(Набережные Челны, 10 января, «Татар-информ»). Российский спортсмен Сергей Карякин прервал свое участие в ралли «Дакар-2018» из-за перелома руки. Об этом квадроциклист сообщил на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

«Всем привет! Сегодня, в начале спецучастка на 44 км гонка для меня, к большому сожалению, закончена...При прохождении трассы я сломал руку! Извините, что не смог порадовать Вас, друзья, на финише в Аргентине, обидно до слез!» — написал он.

Уральский спортсмен в прошлом году был победителем ралли в зачете квадроциклов. А двумя годами ранее, в 2015 году, он сошел с гонки по техническим причинам, тогда он был единственным спортсменом из России, принимающим участие в гонке в зачете квадроциклов. 

 


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