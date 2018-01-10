Все новости Татарстан Россия

Сельское хозяйство

В Татарстане за пять лет построили животноводческие объекты на 89 млрд рублей

10 января 2018, 22:04

За трехлетнюю программу произведен капитальный ремонт и модернизация 830 коровников.
В Кукморском районе РТ строят мегаферму на 1200 коров
В Алькеевском районе РТ от каждой коровы получают по 22,8 кг молока
Инсарский район Мордовии обзаводится новыми животноводческими комплексами
Россельхозбанк продолжает выделять кредиты товаропроизводителям АПК Татарстана
Дубенский район Мордовии обзаводится новыми животноводческими комплексами

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). В Татарстане за последние пять лет в строительство животноводческих объектов вложено 89 млрд рублей. Об этом заявил сегодня в Минсельхозпроде РТ на обучающем семинаре для глав муниципальных районов и руководителей агрохолдингов замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Назип Хазипов, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе семинара Назип Хазипов обозначил основные факторы эффективности молочного животноводства в республике. По его словам, к таким факторам относятся правильное кормление, выращивание молодняка, отдых, гигиена животных и другое.

«За трехлетнюю программу произведен капитальный ремонт и модернизация 830 коровников на 132 тыс. голов и построено 411 сенажных траншей на 600 тыс. т на сумму 5,3 млрд рублей. Построено 78 убойных пунктов на общую мощность забоя в сутки: крупного рогатого скота – 1 тыс. голов, свиней – 3 тыс. 700 голов», – отметил замминистра.

Молочное животноводство – это та отрасль, в которой очень важен человеческий фактор, добавил глава Минсельхозпрода РТ Марат Ахметов.

«Свой вклад в производство должны внести все, начиная от рядового животновода, главы района, а также министр. Животноводство требует ежедневной заботы, там нет никакой сезонности, при этом должны быть выполнены все комплексные технологии», – подчеркнул он. 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter