В Татарстане за пять лет построили животноводческие объекты на 89 млрд рублей

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). В Татарстане за последние пять лет в строительство животноводческих объектов вложено 89 млрд рублей. Об этом заявил сегодня в Минсельхозпроде РТ на обучающем семинаре для глав муниципальных районов и руководителей агрохолдингов замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Назип Хазипов, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе семинара Назип Хазипов обозначил основные факторы эффективности молочного животноводства в республике. По его словам, к таким факторам относятся правильное кормление, выращивание молодняка, отдых, гигиена животных и другое.

«За трехлетнюю программу произведен капитальный ремонт и модернизация 830 коровников на 132 тыс. голов и построено 411 сенажных траншей на 600 тыс. т на сумму 5,3 млрд рублей. Построено 78 убойных пунктов на общую мощность забоя в сутки: крупного рогатого скота – 1 тыс. голов, свиней – 3 тыс. 700 голов», – отметил замминистра.

Молочное животноводство – это та отрасль, в которой очень важен человеческий фактор, добавил глава Минсельхозпрода РТ Марат Ахметов.

«Свой вклад в производство должны внести все, начиная от рядового животновода, главы района, а также министр. Животноводство требует ежедневной заботы, там нет никакой сезонности, при этом должны быть выполнены все комплексные технологии», – подчеркнул он.