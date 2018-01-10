Россельхознадзор по РТ оштрафовал свиноводческие предприятия на 571 тыс. рублей

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Управление Россельхознадзора по РТ за 2017 год провело 99 проверок свиноводческих хозяйств, предприятий по убою и переработке продукции свиноводства, 80 проверок мест реализации этой продукции и предприятий общественного питания. Было возбуждено 79 дел об административных правонарушениях, наложены штрафы на общую сумму 571,5 тыс. рублей, сообщает управление.

Чтобы не допустить завоз африканской чумы свиней из других регионов России на постах ГИБДД было досмотрено 864 транспортных средства, которые перевозят поднадзорные грузы. Выявлено 122 случая перевозки поднадзорных грузов без ветеринарных документов. Возбуждено 124 дела об административных правонарушениях, наложены штрафы на общую сумму 206,2 тыс. рублей.

Также был проведен отбор биологического материала от 1 тыс. 654 отстреленных и 65 павших кабанов, от 8 тыс. 848 домашних свиней. В результате исследований возбудителя африканской чумы свиней не выявлено.