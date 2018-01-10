(Казань, 10 января, «Татар-информ»). В Буинске скончался мужчина, которого задавило поддоном погрузчика, пишет районная газета «Байрак».
Накануне на территории фермы села Бюрганы 51-летний мужчина остался под поддоном погрузчика соломы. Его доставили в Центральную районную больницу в отделение реанимации.
Мужчина умер вчера в 22.35 в реанимации Буинской ЦРБ, так как полученные им травмы были не совместимы с жизнью. По факту случившегося Буинский межрайонный следственный комитет проводит проверку.