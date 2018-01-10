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Происшествия

В Буинске скончался мужчина, которого задавило поддоном погрузчика

10 января 2018, 18:53

ЧП на производстве произошло на территории фермы села Бюрганы в Буинском районе Татарстана.

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). В Буинске скончался мужчина, которого задавило поддоном погрузчика, пишет районная газета «Байрак».

Накануне на территории фермы села Бюрганы 51-летний мужчина остался под поддоном погрузчика соломы. Его доставили в Центральную районную больницу в отделение реанимации.

Мужчина умер вчера в 22.35 в реанимации Буинской ЦРБ, так как полученные им травмы были не совместимы с жизнью.  По факту случившегося Буинский межрайонный следственный комитет проводит проверку.


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