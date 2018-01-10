Путин: Работа предвыборного штаба в рамках президентских выборов не должна быть формальной

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Работа предвыборного штаба в рамках президентских выборов не должна быть формальной, в противном случае она будет неэффективной, сообщает ТАСС со ссылкой на кандидата в Президенты России, действующего главу государства Владимира Путина.

«Я хочу вас поблагодарить за то, что вы согласились участвовать в этой работе, быть сопредседателями предвыборного штаба. Работа неформальная, она важна. Более того, если она станет формальной, она не будет эффективной. Очевидно, что люди ждут прямого общения, а чтобы оно состоялось, нужно работать эффективно, полезно, откровенно и доверительно», — сказал Путин на встрече с сопредседателями своего предвыборного штаба.

Путин также попросил участников своего предвыборного штаба максимально корректно проводить работу по сбору подписей в рамках закона и исключить любые нарушения.

Также сегодня стали известны имена сопредседателей штаба Владимира Путина.