ЦИК отказал общественнице Ирине Волынец в участии в президентских выборах

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Центризбирком России отказался регистрировать руководителя общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирину Волынец в качестве кандидата в Президенты России, сообщает ТАСС.

Причиной стало нарушение сроков уведомления о проведении предвыборного съезда в Москве. Партия «Народ против коррупции», выдвинувшая Ирину Волынец, уведомила ЦИК о проведении съезда менее чем за сутки до съезда, хотя по закону должна была сообщить заранее, не менее чем за день.

Кроме того, ЦИК не принял справки о наличии недвижимости за рубежом, поскольку документы не были собственноручно подписаны Ириной Волынец, отметил член комиссии Александр Кинев.

Волынец несколько пыталась подать документы в ЦИК, третья попытка была 6 января.