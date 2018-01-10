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Экономика и финансы

ЦИК отказал общественнице Ирине Волынец в участии в президентских выборах

10 января 2018, 19:48

Причиной отказа стало нарушение сроков уведомления о проведении предвыборного съезда.
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(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Центризбирком России отказался регистрировать руководителя общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирину Волынец в качестве кандидата в Президенты России, сообщает ТАСС. 

Причиной стало нарушение сроков уведомления о проведении предвыборного съезда в Москве. Партия «Народ против коррупции», выдвинувшая Ирину Волынец, уведомила ЦИК о проведении съезда менее чем за сутки до съезда, хотя по закону должна была сообщить заранее, не менее чем за день. 

Кроме того, ЦИК не принял справки о наличии недвижимости за рубежом, поскольку документы не были собственноручно подписаны Ириной Волынец, отметил член комиссии Александр Кинев.

Волынец несколько пыталась подать документы в ЦИК, третья попытка была 6 января.


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