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Украинский телеканал встал на защиту Федора Добронравова из «Сватов»

10 января 2018, 22:54

В 2017 году Федору Добронравову на три года закрыли въезд на Украину.
Госкино Украины пока не будет запрещать показ российского сериала «Сваты»
Актеру Федору Добронравову закрыли въезд на Украину
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(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Телеканал на Украине «1+1» подал в суд Киева иск с требованием исключить российского актера Федора Добронравова из списка лиц, создающих угрозу безопасности Украины, сообщает РИА Новости.

В 2017 году Федору Добронравову на три года закрыли въезд на Украину. Решение приняла Служба безопасности страны. Причиной запрета стало посещение Крыма (Украина не признает полуостров российским – прим. Т-и). Актера также включили в список лиц, угрожающих безопасности Украины. Госкино Украины запретило к показу все сезоны сериала «Сваты» с участием Добронравова.

Истец также просит суд отменить запрет Госкино на фильмы и сериалы с участием актера. Первое судебное заседание запланировано 15 февраля.

Федор Добронравов снимается в скетч-шоу «6 кадров» на российском телевидении. Сыграл ряд ролей в таких фильмах, как «Жили-были», «Гардемарины IV», «Деньги», «Форс-мажор» и других.


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