В селе Нижний Шандер Мамадышского района ввели карантин по бешенству животных

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). В селе Нижний Шандер Мамадышского района Татарстана установлен карантин по бешенству животных. Соответствующий Указ подписал Президент РТ Рустам Минниханов.

В период действия карантина запрещена торговля домашними животными, их вывоз за пределы территории и отлов диких животных. Также не разрешается убой на мясо животных, больных или подозрительных по заболеванию бешенством.

Кроме того, запрещена реализация, использование в пищу и для скармливания животным молока от больных бешенством животных; вывоз за пределы села шерсти, шкур от клинически здоровых животных и не прошедших дезинфекцию.

Согласно документу, карантин отменяется по истечении двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством при выполнении необходимых мероприятий.

Разработать и утвердить план мероприятий по ликвидации заболевания в селе Нижний Шандер поручено Главному управлению Кабинета Министров РТ.