Оперного певца Александра Ведерникова похоронят на Миусском кладбище

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Народный артист СССР Александр Ведерников, скончавшийся 9 января, будет похоронен на Миусском кладбище 12 января. Об этом сообщает ТАСС.

Отпевание пройдет в храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, расположенном на Миусском кладбище.

Александр Ведерников – советский и российский оперный и камерный певец. С 1958 и в течение 32 лет Ведерников был солистом Большого театра. С 2006-го – педагогом по вокалу в Большом театре. С 2008 года руководил театром «Русская опера» в Москве.

В 1976 году музыкант получил звание народного артиста СССР. В 1971 году награжден орденом Трудового Красного Знамени, в 1988-м – орденом Дружбы народов, в 2002-м – «За заслуги перед Отечеством» IV степени.