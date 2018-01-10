За грубые нарушения управляющие компании РТ лишатся домов и лицензий

(Казань, 10 января, «Татар-информ», Надежда Гордеева). За грубые нарушения управляющие компании будут лишаться домов из управления и лицензий. Такие нормы введены новым федеральным законом по внесению изменений в Жилищный кодекс РФ. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.

Федеральный закон от 31 декабря 2017 года № 485-ФЗ вводит ряд принципиальных изменений в сфере управления жилищным фондом, подчеркнула спикер.

«Законопроект, одобренный сенаторами Совета Федерации, вводит понятие грубых нарушений, за совершение которых управляющая организация будет лишаться домов из управления – от конкретных домов, где эти нарушения были допущены, до аннулирования лицензии и исключения из реестра всех домов из управления. Действующая сейчас норма допускает изъятие дома из управления недобросовестной управляющей компании в судебном порядке после двух неустраненных ей нарушений», – рассказала Сабурская.

Она пояснила, что в число грубых нарушений войдут повлекшие опасность для жизни и здоровья проживающих в доме, а также отказ от передачи технической документации при переходе дома в управление новой управляющей компании (УК). Кроме того, управление домами, не включенными в лицензию компании, выставление платежного документа домам, которыми не управляет УК.

С одной стороны, закон ужесточает принципы лицензирования деятельности управляющих организаций, с другой – дает дополнительную экономическую мотивацию для добросовестных компаний, заметила спикер.

Лицензия на управление будет ограничена сроком в пять лет, по истечении которого компания должна будет подтвердить свое соответствие лицензионным требованиям.

«Причем при выдаче новой лицензии органы жилищного надзора будут обязаны проверить регистрируемое название на схожесть с уже имеющимися лицензиями и в случае, если компания с подобным названием уже действует, в выдаче такой лицензии будет отказано. Кроме того, законопроектом вводится возможность для УК направлять экономию от выполненных работ в прибыль, то есть искать лучшие предложения по стоимости работ и зарабатывать с учетом того, что работы будут выполнены качественно и в срок», – уточнила Уполномоченный по правам человека в РТ.

Если в лицензии УК на протяжении полугода нет ни одного дома в управлении, то жилищная инспекция получит право обратиться в суд, где будет рассмотрен вопрос аннулирования такой лицензии, заключила Сабурская.