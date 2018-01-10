В Крещение для татарстанцев оборудуют 107 прорубей для купания

(Казань, 10 января, «Татар-информ», Елена Кривопатре). В православный праздник Крещения Господня для татарстанцев оборудуют 107 прорубей для купания, где будут дежурить сотрудники МЧС, МВД, медики и общественники. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

В Казани будет организовано четыре купели на озере Верхний Кабан, напротив дома 54 по улице Борисовская, на озере Верхний Кабан рядом с кафе «Сокол», на Казанке рядом с Храмом-памятником павшим войнам и на Волге в районе поселка Красная Горка.

Остальные места для крещенского купания будут оборудованы в 31 районе Татарстана, в том числе в Зеленодольском, Лаишевском, Алексеевском, Верхнеуслонском и Высокогорском.

Также купание организуют в родниках, прудах и купелях.