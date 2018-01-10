Мусоросжигательный завод включили в число приоритетных инвестпроектов РТ в 2018 году

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Кабмин РТ включил мусоросжигательный завод в число приоритетных инвестпроектов Татарстана в 2018 году. Инвестиционный меморандум РТ размещен на сайте Министерства экономики Татарстана.
Меморандум определяет более 200 приоритетных инвестиционных проектов на 2018 год общей стоимостью более 1 трлн рублей.
В перечень включено строительство «завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов». Мусоросжигательный завод в Зеленодольском районе РТ построит компания «АГК-2».