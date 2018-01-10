Сказочную «Резиденцию Кыш Бабая» в Арском районе посетили более 6 тыс. туристов

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). «Резиденцию Кыш Бабая и Кар Кызы» в селе Яна Кырлай Арского района в период новогодних каникул посетили 6 тыс. 500 человек. В прошлом году резиденцию посетило пять тысяч туристов, сообщает пресс-служба Государственного комитета РТ по туризму.
Резиденция Кыш Бабая и его дочери Кар Кызы расположена в 80 километрах от Казани, на берегу реки Ия. Принимать гостей им помогают Шурале, Батыр, Убырлы Карчык (Баба Яга), Шайтан, Аждаха (Змей Горыныч), Алтынчэч (Златовласка) и влюбленные Тахир и Зухра (Ромео и Джульетта).
Ранее сообщалось, что татарстанский Кыш Бабай вошел в десятку самых популярных Дедов Морозов России, расположившись на третьем месте рейтинга.