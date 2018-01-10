Татарстанские гонщики сразятся за трофей в Рождественской гонке чемпионов

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). В воскресенье, 14 января, в Рождественской гонке чемпионов-2018 за новый трофей – Серебряную Ладью – сразятся сильнейшие представители автоспорта России и Татарстана, сообщает пресс-служба AG Team.



Победители и призеры российских, европейских и мировых гоночных серий выйдут на снежную трассу в селе Сосновка (Самарская область), чтобы доказать свой титул.



Из 16 участников – четверо представляют Татарстан. Среди них – Дмитрий Брагин, Тимур Тимерзянов, Павел Кальманович, Айдар Нуриев.



Чтобы попасть в состав участников, гонщик должен получить чемпионское звание России по различным видам автоспорта по итогам предыдущего автоспортивного сезона. В гонке участвуют чемпионы, призеры и обладатели кубка серии кольцевых гонок. В случае победы гонщик заберет себе во владение переходящий трофей.



Тольятинскую трассу испытает на себе казанец Айдар Нуриев – обладатель Кубка России в классе «Национальный» Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ). Представители команды AG Team – Тимур Тимерзянов и Павел Кальманович выйдут на заснеженную трассу не в первый раз. Чемпион России (Кальманович) и Европы (Тимерзянов) по ралли-кроссу поборются за пьедестал.