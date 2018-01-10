Минимальный набор продуктов питания в РФ подорожал до 3 тыс. 749 рублей

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по России в декабре 2017 года составила 3 тыс. 749 рублей. Соответствующие данные опубликованы на сайте Росстата.

По сравнению с ноябрем прошлого года стоимость минимального набора выросла на 0,8 процента, с начала года — на 1,6 процента.

Дороже всего условный набор продуктов обходится жителям Чукотского АО (8 тыс. 979 руб.), дешевле всего — жителям Саратовской области (3 тыс. 71 руб.).