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Экономика и финансы

Минимальный набор продуктов питания в РФ подорожал до 3 тыс. 749 рублей

10 января 2018, 23:58

Максимальная стоимость набора продуктов питания зафиксирована в Чукотском АО, минимальная — в Саратовской области.
Минимальный набор продуктов питания в апреле в России стоил 2840,4 руб.
Цена минимального набора продуктов питания в РФ на конец марта - 2845,1 руб.
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Минимальный набор продуктов питания в России в конце марта стоил 2204,1 рубля
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(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по России в декабре 2017 года составила 3 тыс. 749 рублей. Соответствующие данные опубликованы на сайте Росстата. 

По сравнению с ноябрем прошлого года стоимость минимального набора выросла на 0,8 процента, с начала года — на 1,6 процента.

Дороже всего условный набор продуктов обходится жителям Чукотского АО (8 тыс. 979 руб.), дешевле всего — жителям Саратовской области (3 тыс. 71 руб.).


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