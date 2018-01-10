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Экономика и финансы

Медведев обсудит с Премьер-министром Бельгии перспективы экономического сотрудничества

10 января 2018, 20:22

Стороны обсудят взаимодействие двух стран в торгово-экономической и инвестиционной областях.
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(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретится 30 января в Москве с Премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем. Об этом сообщает ТАСС.

Дмитрий Медведев и Шарль Мишель намерены обсудить сотрудничество двух стран в инвестиционной и торгово-экономической сферах. Премьер Бельгии хочет наладить диалог с российскими властями по широкому кругу вопросов, в том числе геополитическому, заявил ранее представитель канцелярии Премьер-министра Баренд Лейтс.

Премьер Бельгии совершит официальный визит в Россию 29 — 31 января. Он возглавляет Правительство страны с конца 2014 года. Несмотря на то, что двусторонних визитов на высшем уровнем за это время не было, диалог между Бельгией и РФ продолжался. Последняя встреча министров иностранных дел Сергея Лаврова и Дидье Рейндерса состоялась в июле этого года.

 


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