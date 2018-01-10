Болельщики помогли пилоту «КАМАЗ-Мастера» преодолеть сложный участок пути на «Дакаре»

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Сегодня на четвертом кольцевом этапе международного ралли «Дакар-2018» болельщики помогли пилоту «КАМАЗ-Мастера» Айрату Мардееву преодолеть сложный участок пути. В сети появилось видео, на котором грузовик российского экипажа пробирается через песчаные карьеры под возгласы поклонников.

Помощь болельщиков, однако, не помогла экипажу Мардеева занять более высокую позицию в гонке. После четвертого этапа команда расположилась на девятом месте зачета грузовиков. Экипажу не везло в течение всего этапа: сначала его грузовик намертво застрял в песках, его пришлось вытаскивать Антону Шибалову, выполняющему в гонке роль «боевой технички». Затем Мардееву пришлось менять генератор, из-за чего он потерял более часа.

По итогам четырех этапов в грузовом зачете первым с преимуществом в 37 минут идет российский экипаж Эдуарда Николаева, затем следует Федерик Виллаграиз команды IVECO, а третьим стал экипаж белоруса Сергея Вязовича из команды МАЗ.