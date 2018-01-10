Все новости Татарстан Россия

Спорт

Болельщики помогли пилоту «КАМАЗ-Мастера» преодолеть сложный участок пути на «Дакаре»

10 января 2018, 17:22 , Фото: youtube.com

Болельщики помогли пилоту «КАМАЗ-Мастера» преодолеть сложный участок пути на «Дакаре» В сети появилось видео, на котором грузовик российского экипажа пробирается в песчаные карьеры под возгласы поклонников.
Второй этап ралли «Дакар-2016» сокращен из-за плохой погоды
Ханс Стейси скорее всего выбыл из гонки на ралли «Дакар-2013»
Команда «КАМАЗ-Мастер» возвращается на родину
Экипаж Андрея Каргинова пришел к финишу 7-го этапа ралли «Дакар-2012» третьим
В Аргентине стартует ралли-рейд «Дакар-2012»

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Сегодня на четвертом кольцевом этапе международного ралли «Дакар-2018» болельщики помогли пилоту «КАМАЗ-Мастера» Айрату Мардееву преодолеть сложный участок пути. В сети появилось видео, на котором грузовик российского экипажа пробирается через песчаные карьеры под возгласы поклонников.

Помощь болельщиков, однако, не помогла экипажу Мардеева занять более высокую позицию в гонке. После четвертого этапа команда расположилась на девятом месте зачета грузовиков. Экипажу не везло в течение всего этапа: сначала его грузовик намертво застрял в песках, его пришлось вытаскивать Антону Шибалову, выполняющему в гонке роль «боевой технички». Затем Мардееву пришлось менять генератор, из-за чего он потерял более часа.

По итогам четырех этапов в грузовом зачете первым с преимуществом в 37 минут идет российский экипаж Эдуарда Николаева, затем следует Федерик Виллаграиз команды IVECO, а третьим стал экипаж белоруса Сергея Вязовича из команды МАЗ.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter