На конкурс «Мисс КФУ-2018» поступило более ста заявок

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). В Казанском федеральном университете до 12 февраля продолжается прием заявок на конкурс красоты «Мисс КФУ-2018». Уже поступило более ста заявок, в том числе и от иностранных студенток, сообщает пресс-служба университета.



В конкурсе могут принять участие обучающиеся в КФУ. Девушкам необходимо иметь рост от 170 см и быть не замужем.



Состязание состоит из нескольких этапов. Первый тур состоится 13 февраля. Красавицы представят визитку в произвольной форме, а также состоится дефиле.



Во второй этап пройдут 40 участниц. Он состоится 14 февраля. Претендентки на победу посоревнуются в «спикинге» (выступление на заданную членами жюри тему), а 19 февраля девушки представят творческие номера.



После этих двух этапов будут определены имена 20 финалисток. 26 февраля они сразятся в интеллектуальном конкурсе. В этот же день определится «Мисс дружба».



2 марта состоится финал «Мисс КФУ-2018», который пройдет в большом зале КСК КФУ «Уникс». Девушки продефелируют в тематических костюмах, покажут видео-визитку, творческий и интеллектуальный номера и финальный выход в платьях.