Все новости Татарстан Россия

Общество

В Татарстане отмечены факты невыдачи лицензий управляющим компаниям

10 января 2018, 18:20

На данный момент в республике чуть более 300 лицензированных управляющих компаний.
ОНФ Татарстана требует от исполкома Казани отремонтировать крышу дома, где проживает ветеран войны
В Набережных Челнах руководителя УК обвиняют в хищении более 9,7 млн. рублей у жильцов
Управляющая компания в Приморье обманула жильцов на 10 млн. рублей
В Менделеевске управляющая компания нарушила закон о защите конкуренции
Управляющие компании Казани предостерегают жильцов от вступления в лже-ТСЖ и УК

(Казань, 10 января, «Татар-информ», Надежда Гордеева). По оценке работы управляющих компаний в Татарстане лишения лицензий не было, но есть факты их невыдачи. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции ИА «Татар-информ» председатель Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ РТ, эксперт Совета Федерации Михаил Застела.

По словам спикера, в республике растет число управляющих компаний за счет «дробления» уже имеющихся организаций и появления новых.

«Появляются молодые компании, которые хотят этим делом заниматься, – сказал Застела. – Дробление происходит так: есть управляющая компания какого-то района и 20 обслуживающих, созревшие обслуживающие компании получают лицензию и начинают работать с людьми».

На данный момент в Татарстане чуть более 300 лицензированных управляющих компаний, добавил исполнительный директор Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ РТ Дмитрий Романов.  


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter