В Татарстане отмечены факты невыдачи лицензий управляющим компаниям

(Казань, 10 января, «Татар-информ», Надежда Гордеева). По оценке работы управляющих компаний в Татарстане лишения лицензий не было, но есть факты их невыдачи. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции ИА «Татар-информ» председатель Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ РТ, эксперт Совета Федерации Михаил Застела.

По словам спикера, в республике растет число управляющих компаний за счет «дробления» уже имеющихся организаций и появления новых.

«Появляются молодые компании, которые хотят этим делом заниматься, – сказал Застела. – Дробление происходит так: есть управляющая компания какого-то района и 20 обслуживающих, созревшие обслуживающие компании получают лицензию и начинают работать с людьми».

На данный момент в Татарстане чуть более 300 лицензированных управляющих компаний, добавил исполнительный директор Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ РТ Дмитрий Романов.