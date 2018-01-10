В 2017 году инфляция в России составила 2,5 процента

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Инфляция в России по итогам 2017 года составила 2,5 процента, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

В декабре прошлого года цены выросли на 0,4 процента.

Цены на продовольственные товары в декабре 2017 года в годовом выражении выросли на 1,1 процента, на непродовольственные товары — на 2,8 процента. Рост цен на услуги составил 4,4 процента.

В декабре подорожали огурцы и помидоры — на 24,6 процента и 20,8 процента, подешевели апельсины, чеснок, свекла и орехи.

Среди непродовольственных товаров более всего подорожало моторное топливо. На 2,8 процента выросли цены на газомоторное топливо, на 2,3 процента — на дизельное. Бензин подорожал на 1,4 процента.

На 10,8 процента выросли тарифы на проезд в поездах дальнего следования. Дороже стал обходиться отдых в Таиланде, Финляндии и Франции.

В 2016 году инфляция составила 5,4 процента, а в декабре 2016 года рост цен составил 0,4 процента.