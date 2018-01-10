ТЭЦ-3 остановила попадание сточных вод в Казанку

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Казанская ТЭЦ-3 устранила нарушения, из-за которых в Казанку попали неочищенные сточные воды. Предприятие разработало, согласовало и начало внедрять «План природоохранных мероприятий по рациональному использованию водных ресурсов и охране водных объектов», что исключило попадание стоков в реку, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ. Таким образом, нарушения, найденные специалистами Минэкологии, были устранены.

Попадание неочищенных сточных вод филиала ОАО «ТГК-16» Казанская ТЭЦ-3 в реку подтвердило обнаружение в ее водах превышения сульфатов, фосфатов иона, нефтепродуктов, фенола и других загрязняющих веществ. После проверки Минэкологии РТ и Казанской природоохранной прокуратуры предприятие было обязано устранить нарушения.

Одним из основных пунктов плана организации было строительство очистных сооружений ливнево-талого и промышленного стока. На сегодня уже установлены канализационная насосная станция, коалесцентно-сорбционный блок, флотационная установка УПФР −100. Также в 2018 году будет запущен комплекс, позволяющий уменьшить потребление воды путем возврата очищенной воды в производственный цикл станции.