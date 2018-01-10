Во Владивостоке ревнивец проткнул спицей шею медсестре в поликлинике

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Во Владивостоке мужчина несколько раз ударил острым предметом медсестру в поликлинике, передает «Интерфакс».

Житель Владивостока ворвался в кабинет ЭКГ с предметом, похожим на спицу. Он ударил медицинскую сестру в область шеи и спины. У женщины остались глубокие раны. Она госпитализирована.

Мужчина, нанеся несколько ударов спицей, пытался скрыться. Его поймали и связали пациенты и сотрудники поликлиники, прибежавшие на крики медсестры. Затем его передали приехавшим на вызов полицейским.

По предварительным данным, мужчина совершил преступление из ревности.