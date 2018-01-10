Муфтий РТ пригласил шакирдов «Мухаммадии» на свои уроки акыды

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Сегодня муфтий Республики Татарстан Камиль хазрат Самигуллин встретился со студентами заочного отделения медресе «Мухаммадия». В ходе встречи он пригласил шакирдов на свои уроки акыды, которые еженедельно проходят в Галеевской мечети по пятницам. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман РТ.

В медресе на четырех курсах получают знания 352 шакирда.

В ходе встречи муфтий Татарстана рассказал заочникам о тафсире Корана на татарском языке, который готовится к печати. «Только что мы выпустили тафсир в тридцати экземплярах, сейчас ведутся последние редакционные работы. После проверки мы хотим выпустить книгу на основе арабской графики иске имля. Эта работа писалась на протяжении четырех лет с опорой на 27 тафсиров», — отметил он. В рамках года, посвященного Шигабутдину Марджани, ДУМ РТ планирует выпустить тафсир на татарском языке в большом количестве.

По словам хазрата, после того, как все экземпляры на татарском языке разойдутся по прилавкам книжных магазинов, будет выпущена русская версия книги.

Камиль хазрат Самигуллин рассказал шакирдам о проектах муфтията республики. В частности, он познакомил их с Тelegram-каналом «Каждый может стать Хафизом».

«Каждый человек может выучить Коран наизусть при условии соблюдения определенных правил и порядков. На канале в Telеgram каждый день я лично выкладываю один урок вместе с тафсиром. Если учить по одной странице в день добросовестно, то хафизом можно стать за два года», — дал муфтий свои наставления и рекомендации, приведя в пример пожилых людей, за пару лет также ставших знатоками Корана.

В конце встречи студенты получили возможность обратиться к муфтию с интересующими вопросами.

На память о встрече каждый студент получил книгу «Ислам дине нигезлэре», которая является универсальным изданием для преподавания ислама в мечетях.