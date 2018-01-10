Путин назвал смерть Державина невосполнимой потерей для всей российской культуры

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Смерть советского и российского актера театра и кино Михаила Державина стала невосполнимой потерей для всей российской культуры. Об этом в своем соболезновании родным и близким Державина заявил Президент РФ Владимир Путин.

«Его кончина – невосполнимая потеря для всей российской культуры, для родного театра, которому он преданно служил», – сказано в телеграмме российского лидера, опубликованной на сайте Кремля.

Президент РФ назвал Державина замечательным артистом, обладавшим ярким талантом, обаянием и великолепным чувством юмора.

«Был открытым, светлым человеком, которого искренне любили люди, уважали коллеги», – добавил Путин.

Ранее стало известно, что семья планирует похоронить Державина на Новодевичьем кладбище.

Актер Московского театра сатиры Михаил Державин скончался в Москве на 82-м году жизни. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.