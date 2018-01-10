Россия потребует от Сьерра-Леоне возмещения ущерба за поврежденный корабль

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Россия потребует от Сьерра-Леоне возмещения ущерба за поврежденный большой десантный корабль «Ямал», передает RT.
Столкнувшийся с сухогрузом под флагом Сьерра-Леоне в Эгейском море российский большой десантный корабль «Ямал» получил повреждения. Сегодня военный корабль Черноморского флота России прибыл в Севастополь.
30 декабря в Эгейском море судно столкнулось с сухогрузом «Орка-2» из Сьерра-Леоне. В результате аварии, произошедшей из-за ошибки экипажа грузового корабля, никто не пострадал.