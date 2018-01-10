Чиновник Тукаевского исполкома предложил решить «земельный вопрос» за 200 тыс. рублей

(Набережные Челны, 10 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Чиновник Тукаевского исполкома предложил предпринимателю решить «земельный вопрос» за 200 тысяч рублей и получил судебный срок, сообщили в суде Набережных Челнов.

Летом 2015 года чиновник исполкома Тукаевского района приехал в Новотроицкое сельское поселение, чтобы осмотреть земельный участок, на котором расположилась строительная база. В ходе визита работник сообщил чиновнику, что владелец стройбазы хотел бы оформить эту землю на себя. Чиновник выразил готовность помочь ускорить процесс, разумеется, за определенную плату. По словам служащего, у него «есть подход» к председателю Палаты земельных и имущественных отношений исполкома Тукаевского района. Он взялся решить проблему за 200 тысяч рублей.

Однако передача денег не состоялась. Сотрудники полиции задержали работника исполкома Тукаевского района в салоне автомобиля с банкнотами в руках. Позже выяснилось, что он не собирался никому их отдавать, а хотел просто присвоить.

Набережночелнинский суд признал бывшего работника исполкома виновным в покушении на мошенничество и приговорил к двум годам лишения свободы условно с ограничением свободы на десять месяцев.