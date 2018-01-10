Путин: Россия готова кредитовать иностранных покупателей российских трамваев

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Россия готова дать кредиты иностранным покупателям российских трамваев, заявил Президент России Владимир Путин на встрече с работниками Тверского вагоностроительного завода, сообщает ТАСС.

«Мы сейчас обсуждали с главным акционером возможности поставок подвижного состава — и трамваев, и вагонов — за границу», — сказал глава государства. Россия может дать кредиты покупателям за рубежом, если данные контракты будут назревать, отметил он.

ОАО «Тверской вагоностроительный завод» выпускает пассажирские вагоны, вагоны для международного сообщения, грузовые вагоны, а также вагоны специального назначения. Мощность предприятия составляет около 1 тыс. вагонов в год. Завод поставляет свою продукцию для железных дорог России, Казахстана, Латвии, Литвы и Монголии.