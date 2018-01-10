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Культура

В Нацбиблиотеке РТ открылась выставка «Жизнь замечательных людей»

10 января 2018, 20:02 , Фото: архив/Рамиль Гали

В Нацбиблиотеке РТ открылась выставка «Жизнь замечательных людей» Особое место на выставке занимают книги из серии «Шэхеслэребез» – «Знаменитые личности» и «Укучы хэм укытучы».
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(Казань, 10 января, «Татар-информ»). В Национальной библиотеке РТ открылась выставка «Жизнь замечательных людей», приуроченная к 85-летию серии популярных биографий, сообщает пресс-служба библиотеки.

Экспозиция содержит четыре раздела. В разделе «История» представлены жизнеописания русских царей от Юрия Долгорукого до Николая I. В разделе «Литература» – истории жизни древнегреческих, персидских, европейских, американских, русских и советских писателей и поэтов.

Особое место на выставке занимают книги из серии «Шэхеслэребез» – «Знаменитые личности» и «Укучы хэм укытучы». Это материалы об известных татарских просветителях, писателях и деятелях искусства, выпускающиеся в Казани на татарском языке.

Выставка рассчитана на широкий круг читателей и продлится до конца месяца.


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