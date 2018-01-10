ПФР напомнил необходимые условия для назначения страховой пенсии по старости

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Средний трудовой стаж людей, которые обращаются за назначением страховой пенсии в России, составляет 35 лет. Для назначения страховой пенсии по старости должны быть соблюдены определенные условия.

«Для ее назначения нужно достичь пенсионного возраста (55 лет для женщин, 60 – для мужчин), иметь страховой стаж (в 2017 году – минимум 8 лет, в 2018 году — 9 лет) и необходимое количество пенсионных баллов (в 2017 году – 11,4, в 2018 году – 13,8)», — сообщает пресс-служба ПФР.

Требования к минимальному стажу и баллам при назначении страховой пенсии в соответствии с законодательством ежегодно увеличиваются и достигнут максимального значения — 15 лет страхового стажа к 2024 году и 30 баллов к 2025 году.

Людям, которые работают официально и получают «белую» зарплату, выполнить эти условия несложно. При отсутствии необходимого количества баллов и стажа они могут обратиться в Пенсионный фонд за социальной пенсией (в 60 лет – женщины, в 65 лет – мужчины).

Ежегодно Пенсионный фонд России назначает 1,8 — 1,9 млн страховых пенсий по старости. От этого количества отказы из-за недобора пенсионных баллов или стажа составляют 1,2 процента, из них из-за недостатка пенсионных баллов — 0,4 процента, или 8,3 тыс. человек на всю страну.