Удмуртия может стать площадкой по развитию блокчейн-технологий

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Экспертный совет Госдумы РФ одобрил проект по развитию блокчейн-технологий в Удмуртии. Соответствующая информация размещена на официальном сайте главы региона.

Республика может стать пилотной площадкой, где можно разработать и протестировать законодательную базу в области майнинга и обороти криптовалют, заявил первый зампредседателя Правительства Удмуртии Александр Свинин.

Первые компании, связанные с добычей криптовалют, смогут разместиться в Сарапуле и получить статус резидента ТОСЭР. В перспективе в моногороде может открыться центр блокчейн-компетенций и криптобиржа.