Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы

Удмуртия может стать площадкой по развитию блокчейн-технологий

10 января 2018, 22:15

Компании, связанные с добычей криптовалют, смогут разместиться в Сарапуле и получить статус резидента ТОСЭР.
В центре Москвы у пытавшегося приобрести биткоины мужчины украли 15 млн рублей
Физлицам могут запретить куплю-продажу криптовалют на бирже
В Швейцарии разрешили оплачивать госуслуги биткоинами
Есть большой потенциал, связанный с развитием криптотехнологий – Председатель Банка России
В России может появиться собственная криптовалюта – битрубль

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Экспертный совет Госдумы РФ одобрил проект по развитию блокчейн-технологий в Удмуртии. Соответствующая информация размещена на официальном сайте главы региона.

Республика может стать пилотной площадкой, где можно разработать и протестировать законодательную базу в области майнинга и обороти криптовалют, заявил первый зампредседателя Правительства Удмуртии Александр Свинин.

Первые компании, связанные с добычей криптовалют, смогут разместиться в Сарапуле и получить статус резидента ТОСЭР. В перспективе в моногороде может открыться центр блокчейн-компетенций и криптобиржа.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter