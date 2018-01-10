Сотрудники МЧС спасли собачку, которая попала в глубокую яму в Татарстане

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Сотрудники МЧС спасли маленькую собачку, которая попала в двухметровую яму для биоотходов забойного скота в Муслюмовском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сегодня в полдень очевидец сообщил на единый номер вызова экстренных служб 112 в Муслюмовском районе, что в глубокую яму для биоотходов забойного скота попала маленькая собачка.

Яма находится в поле около села Салауз-Мухан. Сотрудники пожарно-спасательной части № 123 вскоре были на месте и помогли бедняжке выбраться на волю.