МРОТ приравняют к прожиточному минимуму в мае 2018 года

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) приравняют к прожиточному минимуму с 1 мая 2018 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на Президента России Владимира Путина.

Ранее поднять МРОТ до уровня прожиточного минимума собирались с 1 января 2019 года.

С 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда повысился до 85 процентов от величины прожиточного минимума — это 9 тыс. 489 рублей. До этого МРОТ составлял 7 тыс. 800 рублей.

Споры вокруг этого вопроса велись более 20 лет. Повысить МРОТ с нынешних 71 — 72 процентов от прожиточного минимума до 85 и потом уравнять их предложил сам глава государства.