(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Более 40 человек приняли участие в турнире среди Приволжского казачьего войска, который прошел в Тихоново. Об этом сообщает ИЦ «Менделеевск».

Спортсмены из Менделеевска, Набережных Челнов и Елабуги сразились в шести дисциплинах. Они показали свои способности в стрельбе из пневматической винтовки, перетягивании каната, подтягивании на турнике, отжимании и др.

В итоге два «золота» завоевала команда «Боровецкий хутор» из Автограда, четыре золотые медали достались «Тихоновскому хутору» из Менделеевска. В индивидуальном зачете были отмечены Алексей Любашин и Александр Грязнов.