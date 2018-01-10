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В Нижнекамске впервые в РТ провели профильную смену для юнармейцев

10 января 2018, 17:54 , Фото: e-nkama.ru

В Нижнекамске впервые в РТ провели профильную смену для юнармейцев Ребята участвовали в ежедневных построениях, играли в страйкбол, обучались навыкам рукопашного боя, а также прошли веревочный курс и квест-игры.
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(Казань, 10 января, «Татар-информ»). На базе нижнекамского лагеря «Зангар куль» впервые в Татарстане провели профильную смену «Юнармеец», сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.

Смена прошла с 25 декабря по 10 января. В ней приняли участие 130 школьников, являющихся членами военно-патриотического движения.

За эти дни юные патриоты встретились с представителями казачества, военного комиссариата, поискового отряда «Нефтехимик». Ребята участвовали в ежедневных построениях, играли в страйкбол, обучались навыкам рукопашного боя, а также прошли веревочный курс и квест-игры на сплочение команды.

 


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