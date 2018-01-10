В аэропорту Казани таможенники изъяли у туриста чучело головы крокодила

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). В аэропорту Казани таможенники изъяли чучело головы крокодила и кистень. Об этом сообщает пресс-служба татарстанской таможни.

В новогодние и рождественские праздники сотрудники таможенного поста «Аэропорт Казань» и Набережночелнинского таможенного поста Татарстанской таможни работали в обычном круглосуточном режиме.

За новогодние каникулы таможенную границу в международном аэропорту Казань пересекли 20620 человек и 158 воздушных судов. Таможенники возбудили два административных дела: о недекларировании алкогольной продукции и денег.

У пассажира, прибывшего авиарейсом из Объединенных Арабских Эмиратов, сотрудники таможни обнаружили кистень, а у пассажира из Таиланда – чучело головы крокодила. Оба предмета направлены на экспертизу, которая должна определить, является ли кистень гражданским оружием, и относится ли дериват крокодила к объектам Конвенции по международной торговле вымирающими видами дикой фауны и флоры (СИТЭС).

Через таможенный пост в международном аэропорту «Бегишево» (Нижнекамск) прошло 395 человек и оформлено 12 воздушных судов. Нарушений не выявлено.