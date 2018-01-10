(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин посетил в Твери вагоностроительный завод, где он осмотрел городской электропоезд «Иволга» и низкопольный трамвай, сообщает ТАСС.

Внутри одного из трамваев Путин также побывал и оценил его комфорт. Также Президент провел несколько минут в кресле вагоновожатого.

Этот завод Путин посещал в 2009 году, когда он был Премьер-министром РФ. «Тогда завод столкнулся с двукратным снижением заказов, — напомнили в пресс-службе Кремля, — Благодаря принятым мерам в кризисный год удалось повысить загрузку производства и сохранить предприятие».

ОАО «Тверской вагоностроительный завод» (входит в «Трансмашхолдинг») специализируется на выпуске одно- и двухэтажных пассажирских вагонов, вагонов для международного сообщения, различных видах грузовых вагонов и т. д. Мощность завода — более 1 тыс. вагонов в год.