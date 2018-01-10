Минфин РФ потратил последний триллион рублей из Резервного фонда

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Министерство финансов РФ в декабре прошлого года выделило на покрытие дефицита бюджета оставшиеся в Резервном фонде 1,4 трлн рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства.

«В декабре 2017 года... остатки средств Резервного фонда в иностранной валюте на счетах в Банке России в полном объеме использованы на покрытие дефицита федерального бюджета. Данные средства в иностранной валюте реализованы за 1 трлн 420 млрд рублей», — говорится в публикации на сайте.

Вырученные средства были зачислены на единый счет федерального бюджета, в результате на счетах фонда сформировались нулевые остатки, пишет пресс-служба Минфина.

Резервный фонд прекратит свое существование с 1 февраля согласно федеральному закону о внесении изменений в Бюджетный кодекс, сообщили в Минфине РФ.