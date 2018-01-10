(Казань, 10 января, «Татар-информ»). В Болгаре завершила работу зимняя школа актива, в которой приняли участие представители ученического самоуправления. Об этом сообщает газета «Новая жизнь».

Тренинги длились три дня. За это время была организована работа в группах по проектной деятельности, прошли мастер-классы от педагогов дополнительного образования Дома детского творчества, представителей Центра добровольческого движения РТ и Городского совета старшеклассников Нижнекамска. Школьники попробовали свои силы в квесте «Зимние забавы» на центральной площади города.

Самые активные участники получили грамоты и благодарственные письма от ДДТ, остальные были награждены сертификатами.