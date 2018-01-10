Минфин конвертировал валюту более чем на 100 млрд рублей для покрытия дефицита Пенсионного фонда

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Минфин РФ в декабре прошлого года реализовал 0,9 млрд долл., 0,76 млрд евро и 0,15 млрд фунтов стерлингов из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) за 117,18 млрд рублей, чтобы покрыть дефицит бюджета Пенсионного фонда РФ (ПФР). Об этом сообщается на сайте Министерства финансов РФ.

Всего для покрытия дефицита бюджета ПФР в декабре выделили 124,11 млрд рублей из средств ФНБ, в том числе 6,9 млрд рублей, которые поступили от Внешэкономбанка в ноябре прошлого года в связи с досрочным возвратом банком «ФК Открытие» субординированных кредитов, и 30,68 млн рублей, которые Внешэкономбанк вернул в декабре 2017 года.