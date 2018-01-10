В Елабуге вручили подарок первому в этом году новорожденному

(Елабуга, 10 января, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сегодня в Елабуге вручили подарок первому ребенку, родившемуся в городе в этом году. Им стал Дима Гурьев, который появился на свет в многодетной семье. Мальчик стал четвертым ребенком.

Руководитель исполкома Рамиль Марданов, а также медики вручили семье собаку-качалку и подгузники. Родился малыш утром 1 января, хотя появления на свет сына Екатерина и Денис ждали 24 декабря.

«Но мальчик решил не торопиться со своим рождением, то ли он выбрал для главного события в жизни более говорящую дату в году, то ли попросту ждал приезда отца», – шутит Денис, который в конце года был в командировке.

Сегодня семья живет в небольшой квартире в старом доме. В связи с этим работники исполкома посоветовали Гурьевым принять участие в жилищных программах, а руководство города обещало оказать посильную помощь.