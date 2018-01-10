За год в Альметьевском районе РТ ввели в эксплуатацию 132,7 тыс. кв. метров жилья

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). В 2017 году в Альметьевском муниципальном районе РТ ввели в эксплуатацию 132 тыс. 678 кв. метров жилья, сообщает пресс-служба главы района.

«Из них 61 процент — индивидуальное жилищное строительство, 25 процентов — социальная ипотека, 14 процентов — коммерческие объекты», — отметил замруководителя исполкома Альметьевского муниципального района по строительству Айрат Мухаметзянов.

В рамках республиканских программ построили два фельдшерско-акушерских пункта в селах Маметьево и Нижнее-Абдулово и спортивные площадки в селах Миннибаево, Борискино и Новое Каширово.

Кроме того, в прошлом году в Альметьевске открылся детский технопарк «Кванториум» и детская площадка на Каскаде прудов.