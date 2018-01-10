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Третьеклассник из Болгара победил в республиканском конкурсе детского творчества

10 января 2018, 21:24

Проектом мальчика руководила педагог дополнительного образования ДДТ Ирина Ковальчук.
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(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Третьеклассник из Болгара Артур Хамидуллин победил в республиканском конкурсе детского творчества. Об этом сообщает газета «Новая жизнь».

На суд жюри конкурса «Моя мама – лучше всех!» мальчик подготовил презентацию, которую он разработал на уроках в Доме детского творчества.

Его проектом руководила педагог дополнительного образования ДДТ Ирина Ковальчук. Она в свою очередь стала лучшей в республиканском конкурсе методических разработок «Перспективы и ресурсы развития системы дополнительного образования в Республике Татарстан-2017».


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