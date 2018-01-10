В Минстрое РТ начали принимать использованные батарейки

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Сегодня в здании Минстроя РТ по улице Дзержинского, 10 начали принимать отработанные батарейки и аккумуляторы. Об этом сообщается на официальном портале Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.

Контейнер безвозмездно предоставила компания САО «ЭРГО», которая также будет его бесплатно обслуживать. Проект поддерживает Минстрой России.

Инициатива должна сформировать ответственное потребление, бережное отношение людей к окружающей среде и повысить экологическую грамотность населения, что актуально в связи с проводимой реформой по обращению с твердыми коммунальными отходами.