В Челнах водитель из Подмосковья сломал ногу при столкновении с авто из Челябинска

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Один человек пострадал при столкновении легковушек из Подмосковья и Челябинска на улице Машиностроительной в Челнах. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила пресс-служба ГУ МЧС Росси по РТ.

Сообщение на единый номер вызова экстренных служб 112 в Набережных Челнах поступило сегодня в 0.11. Через 4 минуты на месте ДТП были сотрудники пожарно-спасательной части №56.

В столкнувшемся «Датсуне» из Московской области и «Тойоте» из Челябинска были только водители. 30-летний мужчина из Подмосковья получил закрытый перелом бедра, сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Спасатели помогли ему выбраться из машины и передали медикам скорой помощи. Те доставили его в челнинскую БСМП.