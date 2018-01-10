Омбудсмен Нагуманов повторно включен в резерв кадров под патронажем Путина

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Уполномоченный при Президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей Тимур Нагуманов повторно вошел в список кандидатов резерва управленческих кадров страны, находящихся под патронажем Президента России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Обновленный и одобренный Путиным состав кадрового резерва включает 143 человека из числа представителей федеральных и региональных государственных органов, органов местного самоуправления, иных организаций.

Из предыдущего состава резерва, утвержденного в ноябре 2016 года, восемь человек были назначены Президентом РФ исполняющими обязанности высшего должностного лица субъектов Российской Федерации (Бурятии, Удмуртии, Воронежской, Ивановской, Нижегородской, Новосибирской и Рязанской областей и Ненецкого автономного округа), еще четверо – на руководящие должности в федеральных органах исполнительной власти (министр экономического развития, директор Федеральной службы судебных приставов и его заместитель, заместитель министра иностранных дел). Всего новые назначения получили 44 представителя утвержденного ранее резерва.

