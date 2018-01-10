Рустам Минниханов вручил представителям трех епархий РТ ключи от автомобилей

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Встреча Президента Татарстана Рустама Минниханова с архиереями Татарстанской митрополии состоялась сегодня в здании Казанского епархиального управления. Лидер республики поздравил священнослужителей с Рождеством и вручил трем епархиям ключи от автомобилей.

Легковые автомобили «Лада Ларгус» предназначены для нужд действующих при епархиях благотворительных организаций, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Рустам Минниханов поблагодарил представителей Русской православной церкви за взаимопонимание, содействие и поддержание мира и согласия в регионе. Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан в ответ подчеркнул: «Главное сегодня – это мир, согласие и единство в обществе, толерантность и взаимопонимание. Это то, над чем мы все вместе работаем».

Архиереи Татарстанской митрополии поделились с Президентом республики планами и перспективными проектами в области социального служения, а также образования и культуры. В ходе встречи также были обсуждены вопросы, поднятые на III Форуме православной общественности РТ.

На территории Татарстана действуют 2019 культовых объектов, в том числе 1440 мечетей и 521 православный храм. Всего зарегистрированы 1862 религиозные организации, из которых 1421 – мусульманская, 348 – православных, три – иудейских, восемь – старообрядческих, три – лютеранских, одна – римско-католическая и 78 – иных конфессий.