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Спорт

В Заинском районе стартовали лыжные гонки среди юношей и девушек

10 января 2018, 20:56

На торжественное открытие соревнований в центр спортивной подготовки «Ялта-Зай» съехались 200 лыжников.
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(Казань, 10 января, «Татар-информ»). В Заинском районе стартовали лыжные гонки среди юношей и девушек 2000 – 2001 годов рождения. Об этом сообщает «Заинск-информ».

На торжественное открытие соревнований в центр спортивной подготовки «Ялта-Зай» съехались 200 лыжников из 22 районов Татарстана.

Участников поприветствовали заместитель главы Заинского района Валерий Акатьев, заместитель руководителя исполкома по социальным вопросам Александр Чапков и другие.

Первенства будут длиться несколько дней. Здесь будут оценивать уровень подготовки кандидатов в сборные команды республики.


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