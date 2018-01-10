(Казань, 10 января, «Татар-информ»). В Заинском районе стартовали лыжные гонки среди юношей и девушек 2000 – 2001 годов рождения. Об этом сообщает «Заинск-информ».
На торжественное открытие соревнований в центр спортивной подготовки «Ялта-Зай» съехались 200 лыжников из 22 районов Татарстана.
Участников поприветствовали заместитель главы Заинского района Валерий Акатьев, заместитель руководителя исполкома по социальным вопросам Александр Чапков и другие.
Первенства будут длиться несколько дней. Здесь будут оценивать уровень подготовки кандидатов в сборные команды республики.