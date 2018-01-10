Правительство РТ приватизирует доли в нескольких татарстанских компаниях

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал постановление с утвержденным планом приватизации в 2018 году Правительством РТ нескольких татарстанских компаний. Соответствующий документ опубликован на сайте Минземимущества РТ.
В план приватизации включили 11,99 процента акций в АО «Нижнекамскресурсы», 0,196 процента обыкновенных и 0,00017 процента привилегированных акций ПАО «Нижнекамскшина», 0,277 процента привилегированных акций АО «Казанский оптико-механический завод» (КОМЗ).
Кроме того, в план включены 25 процентов плюс одна акция АО «КНИАТ» (Казанский научно-исследовательский институт авиационных технологий).
Также в утвержденный список вошли 19,27 процента акций санатория «Крутушка», доли республики в Елабужском хлебоприемном предприятии, Бугульминском комбинате хлебопродуктов № 2 и Бугульминском элеваторе.